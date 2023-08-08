Урбан-фестиваль «Школа» приглашает рязанцев к участию в жизни города

Бывший Лекторий и фестиваль урбанистики « Школа » сменил название, но не изменяет себе и приглашает активных горожан 19 и 20 августа принять участие в судьбе нового здания музейного центра на Соборной. Фестиваль 2023 года называется «Игра в ГОРОДки». В течение двух дней рязанская молодежь, историки, краеведы, художники, активисты будут рассуждать о путях развития современного города, черпать вдохновение в местной истории и культуре, проектировать комфортные городские локации и наполнять новыми смыслами уже имеющиеся пространства.

В этом году «Школа» развернется на улице Соборной у нового здания историко-архитектурного музея. Участники городской лаборатории «Ищем и находим» будут изучать артефакты, создавать визуальные метафоры и арт-объекты. В рамках воркшопа «Просто о серьезном» пройдет обсуждение и осмысление общественного пространства на примере культурного центра «Октябрь». Воркшоп «Додумываем музей» предлагает поучаствовать в проектировании детского и молодежного пространств музея Кремля.

Всех неравнодушных ждут лекции, дискуссии, шоу-кейсы лучших городских проектов от активистов со всей России, выставка «Как я перестал бояться и полюбил капиталистический романтизм», насыщенная культурная программа, маркет и стритфуд.

Организатор АНО «Агентство развития туризма РО» при поддержке РИАМЗ.

Возрастное ограничение 18+.