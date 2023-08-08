Урбан-фестиваль «Школа» приглашает рязанцев к участию в жизни города

Бывший Лекторий и фестиваль урбанистики «
В этом году «Школа» развернется на улице Соборной у нового здания историко-архитектурного музея. Участники городской лаборатории «Ищем и находим» будут изучать артефакты, создавать визуальные метафоры и арт-объекты. В рамках воркшопа «Просто о серьезном» пройдет обсуждение и осмысление общественного пространства на примере культурного центра «Октябрь». Воркшоп «Додумываем музей» предлагает поучаствовать в проектировании детского и молодежного пространств музея Кремля.
Всех неравнодушных ждут лекции, дискуссии, шоу-кейсы лучших городских проектов от активистов со всей России, выставка «Как я перестал бояться и полюбил капиталистический романтизм», насыщенная культурная программа, маркет и стритфуд.
Организатор АНО «Агентство развития туризма РО» при поддержке РИАМЗ.
Возрастное ограничение 18+.