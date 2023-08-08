Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
28°
Сбт, 12
26°
Вск, 13
25°
ЦБ USD 97.28 -0.12 11/08
ЦБ EUR 107.16 0.27 11/08
Нал. USD 94.5 / 96.68 10/08 18:19
Нал. EUR 94.5 / 96.68 10/08 18:19
Новости
Итоги года New
Публикации
OMODA, KAIYI, CHANGAN: эффектные новинки от китайских автопроизводител...
Обзор трех марок популярных китайских брендов.
Вчера 10:27
993
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 15:35
5 479
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
12 513
Жатки Ростсельмаш — бережная уборка без потерь
При выборе зернового адаптера сельхозпроизводителей инт...
28 июля 13:55
10 004
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Урбан-фестиваль «Школа» приглашает рязанцев к участию в жизни города

Бывший Лекторий и фестиваль урбанистики «Школа» сменил название, но не изменяет себе и приглашает активных горожан 19 и 20 августа принять участие в судьбе нового здания музейного центра на Соборной. Фестиваль 2023 года называется «Игра в ГОРОДки». В течение двух дней рязанская молодежь, историки, краеведы, художники, активисты будут рассуждать о путях развития современного города, черпать вдохновение в местной истории и культуре, проектировать комфортные городские локации и наполнять новыми смыслами уже имеющиеся пространства.

В этом году «Школа» развернется на улице Соборной у нового здания историко-архитектурного музея. Участники городской лаборатории «Ищем и находим» будут изучать артефакты, создавать визуальные метафоры и арт-объекты. В рамках воркшопа «Просто о серьезном» пройдет обсуждение и осмысление общественного пространства на примере культурного центра «Октябрь». Воркшоп «Додумываем музей» предлагает поучаствовать в проектировании детского и молодежного пространств музея Кремля.

Всех неравнодушных ждут лекции, дискуссии, шоу-кейсы лучших городских проектов от активистов со всей России, выставка «Как я перестал бояться и полюбил капиталистический романтизм», насыщенная культурная программа, маркет и стритфуд.

Организатор АНО «Агентство развития туризма РО» при поддержке РИАМЗ.

Возрастное ограничение 18+.