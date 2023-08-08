Студентам рязанских колледжей увеличат стипендию

В Рязанской области проиндексируют размеры стипендий для студентов, обучающихся очно по программам среднего профессионального образования. Об этом во вторник, 8 августа, на заседании правительства сообщила региональный министр образования Ольга Щетинкина.

По ее словам, стипендия студентов увеличится на 5,5% в связи с инфляцией. Отмечается, что в эту категорию попадут государственная академическая и социальная стипендии.

Увеличенную стипендию начнут выплачивать с 1 сентября 2023 года.