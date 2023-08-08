Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк повысил ставки по ипотеке. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Во вторник, 8 августа, банк повысил на 0,8 п. п. по базовым ипотечным программам. Теперь цена ставки на ипотеку в новостройках составит 11,4%, на «вторичку» — 11,7%.

«Сбербанк дольше всех на рынке из крупнейших банков удерживал ставки по ипотеке на неизменном уровне после повышения ключевой ставки ЦБ. Однако текущие рыночные условия вынуждают нас с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 п.п. по базовым ипотечным программам. При этом мы стремимся, чтобы приобретение жилья в ипотеку оставалось доступным для россиян. По программам с господдержкой, на которые приходится больше половины всех выдач Сбера, ставки не меняются — условия в Сбербанке по ним одни из лучших на рынке, а с 4 августа 2023 года мы снизили ставки сразу по трём льготным программам на покупку квартир от застройщиков в рамках субсидирования. По программе „Господдержка“ минимальная процентная составляет 6%, по „Семейной ипотеке“ — 4%, по „Ипотеке для IT“ — 3%.

Также c 9 августа увеличатся кредитные лимиты по программам господдержки в Сбере, чтобы расширить выбор недвижимости для покупателей. Кроме того, мы запустили уникальную акцию — до 30 сентября 2023 года наши клиенты получат до 4% от ежемесячного платежа по ипотеке бонусами СберСпасибо и скидку 3% на новостройки на Домклик, что позволит многим клиентам компенсировать вынужденную коррекцию базовых ставок», — заявили в компании.