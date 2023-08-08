Рязанские полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

Рязанские полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в понедельник, 7 августа, в 20.20. Во время патрулирования в поселке Соколовка, оперативники заметили мужчину, который при виде них сел на велосипед и попытался быстро уехать во двор. Все произошло на улице Школьной.

Сотрудники ППСП остановили велосипедиста и выяснили, что 34-летний рязанец подозревается в совершении кражи, и объявлен в федеральный розыск.

Полицейские препроводили мужчину в отдел полиции, где его передадут инициаторам розыска.