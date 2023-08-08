Рязанская прокуратура проверит как власти обеспечивают безопасность людей на водоемах

Рязанская прокуратура проверит как власти обеспечивают безопасность людей на водоемах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка организована из-за участившихся случаев гибели рязанцев на водоемах.

Прокуратура оценит состояние законности при реализации органами местного самоуправления и контролирующими органами полномочий по обеспечению безопасного пребывания граждан на водных объектах.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, с начала купального сезона в Рязанской области утонуло 10 человек.