Рязанская прокуратура проверит как власти обеспечивают безопасность людей на водоемах
Рязанская прокуратура проверит как власти обеспечивают безопасность людей на водоемах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверка организована из-за участившихся случаев гибели рязанцев на водоемах.
Прокуратура оценит состояние законности при реализации органами местного самоуправления и контролирующими органами полномочий по обеспечению безопасного пребывания граждан на водных объектах.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, с начала купального сезона в Рязанской области утонуло 10 человек.