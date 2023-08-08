Рязанская прокуратура проверит «Эко-Пронск» из-за массовой рассылки о долгах

Рязанская прокуратура проверит «Эко-Пронск» из-за массовой рассылки о долгах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во вторник, 8 августа, прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев поручил организовать проверку в отношении ООО «Эко-Пронск» в связи с массовой рассылкой жителям Рязани уведомлений о долгах за вывоз ТКО.

Во время проверки прокуроры оценят направления уведомлений, а также примут меры реагирования, которые направлены на недопущение необоснованного начисления платежей.