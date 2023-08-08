Рязанская область планирует увеличить размер квартплаты на 9,7% с лета 2024 года

Рязанская область планирует увеличить размер квартплаты на 9,7% с лета 2024 года. Об этом говорится в сообщении от 7 августа местной «Региональной энергетической комиссии».

Отмечается, что Рязанская область направила в федеральный ФАС предложение об увеличении индекса размера платы за коммунальные услуги в среднем по Рязанской области с 1 июля 2024 года на 9,7%. При этом предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям с 1 июля 2024-2028 годов составляет 9,3%.

Окончательное решение о превышении ранее заявленного роста не принято.