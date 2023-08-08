Рязанцы сообщили о мужчине, который подсаживается к детям и предлагает им прогуляться

Рязанцы сообщили о мужчине, который подсаживается к детям и предлагает им прогуляться. Пост об этом появился в Telegram-канале «Усы Куракиной».

Очевидцы сообщают, что мужчина подходит к детям в сквере на Театральной площади. После короткого разговора, он предлагает детям погулять.

Отмечается, что мужчину пытались припугнуть прохожие, но он продолжает подсаживаться к детям.

Рязанцы просят правоохранительные органы разобраться в ситуации.