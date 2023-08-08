Родственники погибшего и пострадавших в ДТП на Южной окружной просят откликнуться очевидцев аварии

В Рязани 7 августа случилось ДТП между «КамАЗом» и Mitsubishi Pajero. Родственники погибшего и пострадавших ищут очевидцев.

«Нам очень нужна помощь и информация от любого человека кто это видел, проходил, проезжал мимо», — говорит знакомый.

Напомним, что в ДТП погибла пассажирка легковушки. 11-летний пассажир и 69-летний водитель этого авто пострадали.