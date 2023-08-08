Путин возложил на Росалкогольрегулирование функции контроля за оборотом табака

Путин возложил на Росалкогольрегулирование функции контроля за оборотом табака. Об этом сообщает РИА Новости

Во вторник, 8 августа, президент России подписал указ о переименовании Росалкогольрегулирования в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачными рынками и наделят дополнительными функциями.

Теперь ведомство будет заниматься надзором за производством и оборотом табачных изделий и продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства.

Указ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.