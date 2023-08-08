Путин внес в Госдуму поправки в законы о военном и чрезвычайном положении в России

Путин внес в Госдуму поправки в законы о военном и чрезвычайном положении в России. Об этом сообщает ТАСС.

Во вторник, 8 августа, Владимир Путин внес в Госдуму проекты поправок в законодательство, которые касаются порядка уведомления ООН и Совета Европы в случае введения или прекращения на территории Российской Федерации военного или чрезвычайного положения.

«Предполагаются изменения в статью 22 закона „О военном положении“ и статью 37 закона „О чрезвычайном положении“. Это может быть связано с выходом Российской Федерации из Совета Европы», — сообщает ТАСС.