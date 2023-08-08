На проезде Яблочкова в Рязани отрегулировали режим работы светофора

На проезде Яблочкова отрегулировали режим работы светофора. Об этом сообщили в мэрии.

В администрации отреагировали на жалобы рязанцев об изменении маршрута на проезде Яблочкова.

Во вторник, 8 августа, на данном участке дороги отрегулировали режим работы светофора, установили дополнительные дорожные знаки. Со средней полосы теперь можно двигаться прямо и налево, ранее — только налево.

Ранее об изменении движения сообщили в соцсетях.