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Минздрав поддержал увеличение акцизов на табачную продукцию дороже 200 рублей

Минздрав России поддержал увеличение акцизов на табачную продукцию дороже 200 рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

«Минздравом поддержан предложенный Минфином подход, согласно которому предполагается внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части увеличения акцизов на сигареты и папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 рублей, и повышения ставки акцизов на сигары на 30%", — сказал он.

Помощник министра здравоохранения отметил, что рост цен приводит к существенному снижению потребления табака и увеличению поступлений в госбюджет.

Прибыль от увеличения акцизов планируют направить на борьбу с гепатитом С.