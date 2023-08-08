Минздрав поддержал увеличение акцизов на табачную продукцию дороже 200 рублей

Минздрав России поддержал увеличение акцизов на табачную продукцию дороже 200 рублей. Об этом сообщают « Ведомости » со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

«Минздравом поддержан предложенный Минфином подход, согласно которому предполагается внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части увеличения акцизов на сигареты и папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 рублей, и повышения ставки акцизов на сигары на 30%", — сказал он.

Помощник министра здравоохранения отметил, что рост цен приводит к существенному снижению потребления табака и увеличению поступлений в госбюджет.

Прибыль от увеличения акцизов планируют направить на борьбу с гепатитом С.