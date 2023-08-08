Минпромторг: региональные ретейлеры добровольно ограничат наценки на часть продуктов

Российские региональные торговые сети присоединятся к механизму добровольного ограничения наценки в магазинах на основные продукты.

Российские региональные торговые сети присоединятся к механизму добровольного ограничения наценки в магазинах на основные социально значимые продукты. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Минпромторг.

Отмечается, что речь идёт о сезонных овощах, сахаре, хлебе, а также молочной продукции.

«Такое предложение прозвучало на рабочем совещании Минпромторга России с представителями торговых сетей, заинтересованных ФОИВов (федеральных органов исполнительной власти) и экспертами», — сообщило ведомство.

В министерстве напомнили, что раньше систему добровольного ограничения наценки ввели и сейчас успешно применяют крупные федеральные торговые сети. В их число входят магазины сети «Магнит», компании X5 Group и другие.