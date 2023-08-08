Малков потребовал отчет по закупке льготных лекарств

Во вторник, 8 августа, на заседании правительства Павел Малков потребовал предоставить ему отчет по закупке льготных лекарств за последние три месяца.

Губернатор Рязанской области отметил, что вопрос о предоставлении льготных лекарств рязанцам стал наиболее актуальным за прошедшую неделю.

«Сделайте мне отчет, какие и где проблемы. Это тот вопрос, который мы должны решить полностью. Тут не должно быть обращений, а если они есть, то должны быть связаны с каким-то недопонимаем», — подчеркнул Малков.

Ранее, рязанка жаловалась на перебои с поставкой жизненно необходимого препарата для онкобольных. Позже региональная прокуратура внесла преставление рязанскому министру здравоохранения за плохую работу по выдаче льготных лекарств.