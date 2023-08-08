Депутат Рязоблдумы Сергей Лукьянов посетил Старожиловскую районную больницу

Депутат Рязоблдумы Сергей Лукьянов посетил Старожиловскую районную больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Заместитель председателя комитета Рязанской областной Думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Сергей Лукьянов проинспектировал, как ведутся ремонтные работы в Старожиловской районной больнице. На сегодняшний день медицинское учреждение обслуживает более 11,5 тысяч человек.

«Больница в Старожилове работает с 1956 года. Безусловно, назрела необходимость ремонта. Кроме того, местные жители неоднократно жаловались на неработающий больничный лифт и нехватку современного медицинского оборудования. Просьбы старожиловцев были услышаны, из областного бюджета выделены необходимые средства, и сегодня в больничном стационаре полным ходом идет капитальный ремонт», — рассказал Лукьянов.

Проект реализуется в рамках региональной программы «Развитие здравоохранения». Общая стоимость ремонта терапевтического отделения стационара составляет около 5,5 миллиона рублей. На сегодняшний день подрядчиком полностью выполнены работы по замене канализации, водопроводных труб и системы отопления. Косметический ремонт планируют завершить до 1 декабря текущего года. Еще 2,7 миллиона рублей выделено на приобретение нового лифта и ремонт шахты.

«Все необходимые работы проведены в срок. Новый лифт куплен и установлен. Осталось подписать договор на обслуживание со специализированной организацией. Ремонт в стационаре продолжается. Соблюдение сроков выполнения всех работ и их качество продолжу контролировать лично», — отметил депутат.

Кроме того, в больнице идет планомерное обновление медицинского оборудования: в июле поставлен новый аппарат УЗИ, до конца текущего года в учреждение должен поступить маммограф, в ближайшем будущем — рентген-аппарат.