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Блинкен: США решили вопрос по зерновой сделке и ждут ответа от Москвы

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что штаты решили вопросы России об условиях зерновой сделки и ждут ответа от России. Об этом пишет Life.

«Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы, такие как банки, перевозка и так далее, мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены», — сказал Блинкен.

Чиновник уточнил, что разослал банкам письма, в которых объяснил, что Вашингтон абсолютно поддерживает экспорт российского зерна и финансовым организациям не стоит опасаться санкций из-за перевозки и страхования продукции из России

Также Блинкен добавил, что ООН передала России предложение с разрешением всех вопросов, но Москва не спешит давать на него ответ.

Госсекретарь США также заявил, что предложенного Россией бесплатного зерна африканским странам недостаточно, чтобы решить проблему, которая возникла от прекращения «Черноморской инициативы». В ходе её действия экспортировалось 20 миллионов тонн зерна, а нынешнее предложение Москвы якобы касается только 50 тысяч тонн.