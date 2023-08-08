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Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о загрязнении воздуха в Турлатове

Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о загрязнении воздуха в Турлатове. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России.

Жительница Турлатова написала комментарий под постом информационного центра СК, она сообщила, что не согласна с установлением причин загрязнения воздуха. Рязанка рассказала, что местные жители продолжают массово жаловаться на едкий запах от неустановленных выбросов, у людей обостряются хронические заболевания, школьники не посещают учебные заведения из-за симптомов отравления, отеков и аллергии. Причины недомогания жители связывают с работой завода «Технониколь», осуществляющего производство продукции из каменной ваты без соответствующих фильтров.

По требованию Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексея Медведкова доклад о ходе расследования уголовного дела, а также о причинах допущенной по нему волокиты.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства