Вильфанд предупредил об экстремально высокой температуре в Рязанской области

Вильфанд предупредил об экстремально высокой температуре в Рязанской области. Об этом синоптик рассказал ТАСС.

По его словам, жара до +37 градусов ожидается в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях в ближайшие несколько дней.

Отмечается, что в южный регионах страны температура поднимется до +40-43 градусов.

Вильфанд также уточнил, что в этих регионах ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс в ближайшие дни. В полуденные часы не следует находиться под солнечными лучами, необходимо носить солнечные очки, одежду с длинным рукавом и головные уборы.