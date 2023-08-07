Верховный суд запретил россиянам делать УЗИ без направления врача

Соответствующий судебный акт размещен на сайте суда.

Женщина обратилась в Верховный суд, после того, как в клинике ей отказались проводить УЗИ без направления от врача. Об этом пишет ТАСС.

Пациентка утверждала, что визит к врачу за направлением отнял бы у нее время. В суде с истицей не согласились.

«Доводы об излишнем обременении обращающихся за предоставлением платных медицинских услуг на том основании, что оспариваемые правовые нормы не позволяют проводить УЗИ без направления лечащего врача либо на основании выписки из медицинских документов, несостоятельны», — заключил Верховный суд, рассмотрев жалобу пациентки, которой было отказано в проведении УЗИ в частном учреждении без направления специалиста.

Женщина считала, что необходимость получения предварительного меднаправления на УЗИ ограничивает ее права. Также она была не согласна с тем, что в направлении врач указывает название клиники, где именно надо проводить УЗИ. Истица утверждала, что это мешает конкуренции в сфере оказания услуг.

Минздрав в ответ заявил, что необходимо сохранить действующие нормы закона. Верховный суд с позицией министерства согласился.

Решение вступило в законную силу.