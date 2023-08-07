В США заявили, что Украина больше не может скрывать тяжелые потери ВСУ

В США заявили, что Украина больше не может скрывать тяжелые потери ВСУ. Об этом пишет «Российская газета».

«Украинцы уже не могут это скрывать. Люди смотрят на увеличение кладбищ на Украине, они растут в геометрической прогрессии. По мере того, как тела привозят домой, у украинцев уже заканчивается место для их захоронения», — сообщил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

По его словам, ВСУ пытаются справиться с огромными потерями, бросая в бой все больше солдат, а также сломить волю российских военных, защищающих свои территории, однако это приведет лишь к еще большим жертвам украинцев, которые уже невозможно скрывать, пояснил эксперт.

По мнению Риттера, в концу лета украинцы потеряют около полумиллиона человек.