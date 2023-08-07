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В Рязанской области задержали незаконно въехавшего в Россию мигранта

В Рязанской области задержали иностранца, который незаконно пересек границу России. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Выходца одной из стран СНГ ранее выдворили за пределы России за нарушения миграционного законодательства. Чтобы заново попасть в страну, он изменил фамилию и сделал новый паспорт, по которому снова пересек границу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 322 УК РФ. Ему грозит четыре года лишения свободы. Отмечается, что вопрос о депортации будет решаться после истечения наказания.