В Рязанской области пропала 71-летняя женщина

В Рязанской области пропала 71-летняя женщина. Об этом сообщили в группе ПСО «Мещера».

Пропала Сарычева Валентина Аркадьевна. Женщина живет в селе Лесное Конобеево Шацкого района. Сарычева пропала 6 августа.

Она имеет рост 162-164 сантиметра, худощавое телосложение, волосы средней длины крашенные каштановые, убраны в пучок, карие глаза, также женщина носит очки.

Была одета синий трикотажный сарафан, с рисунком длиной ниже колен, черные тапки.

Отмечается, что пропавшая может нуждаться в медицинской помощи.