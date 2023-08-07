В Рязанской области пропала 71-летняя женщина
В Рязанской области пропала 71-летняя женщина. Об этом сообщили в группе ПСО «Мещера».
Пропала Сарычева Валентина Аркадьевна. Женщина живет в селе Лесное Конобеево Шацкого района. Сарычева пропала 6 августа.
Она имеет рост 162-164 сантиметра, худощавое телосложение, волосы средней длины крашенные каштановые, убраны в пучок, карие глаза, также женщина носит очки.
Была одета синий трикотажный сарафан, с рисунком длиной ниже колен, черные тапки.
Отмечается, что пропавшая может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кто располагает какой-либо информацией просят звонить по телефонам: