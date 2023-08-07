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В Рязанской области клещи покусали 180 человек

В Рязанской области на прошлой неделе 180 человек обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. Об этом 7 августа сообщили на сайте управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что среди покусанных — 42 ребенка.

Специалисты напоминают правила для профилактики инфекций, передаваемых клещами:

  • используйте светлую одежду, максимально закрывающую кожные покровы с плотно застегнутыми манжетами и воротом (рекомендуется заправлять рубашку в брюки, штанины в носки), голову и шею необходимо защитить платком или другим головным убором;
  • применяйте современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды;
  • проводите осмотры тела, уделяя особое внимание складкам и швам одежды (каждые 15-30 минут);
  • осматривайте домашних животных, находившихся на улице.