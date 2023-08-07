В Рязанской области клещи покусали 180 человек
В Рязанской области на прошлой неделе 180 человек обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. Об этом 7 августа сообщили на сайте управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что среди покусанных — 42 ребенка.
Специалисты напоминают правила для профилактики инфекций, передаваемых клещами:
- используйте светлую одежду, максимально закрывающую кожные покровы с плотно застегнутыми манжетами и воротом (рекомендуется заправлять рубашку в брюки, штанины в носки), голову и шею необходимо защитить платком или другим головным убором;
- применяйте современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды;
- проводите осмотры тела, уделяя особое внимание складкам и швам одежды (каждые 15-30 минут);
- осматривайте домашних животных, находившихся на улице.