В Рязани пройдет пикет в защиту Комсомольского парка

В Рязани 8 августа пройдет пикет в защиту Комсомольского парка. Об этом сообщается в группе «Инициативна защиты Комсомольского парка.

«Суд разрешил «Северной компании» строить высотки на линии границы парка. Вопреки всем нормам. Мы требуем от прокуратуры обжаловать решение и добиться его отмены», — рассказали представители инициативной группы.

Пикет начнется в 18:00 около футбольной площадки в Комсомольском парке. Продлится он до 20:00.

Ранее сообщалось, что Рязань заняла 36 место по вводу жилья в 2022 году среди 100 городов России.