В Рязани полицейские задержали мужчину, который угрожал жене убийством

В Рязани полицейские задержали мужчину, который угрожал жене убийством. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 августа, около 00.15. В полицию обратились жители дома на улице Новоселов. Они сообщили, что в одной из квартир происходит семейный конфликт и звучат угрозы убийством.

Оперативники приехали на место и нашли мужчину, который ссорился с женой. Рязанца забрали в отдел полиции. Там выяснилось, что 34-летний мужчина обвиняется в совершении ограбления в Ивановской области, и объявлен в федеральный розыск.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за угрозу убийством.

После оформления необходимых материалов полицейские передадут мужчину инициаторам розыска.