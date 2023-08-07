В Рязани отремонтируют три участка дорог в районе Северной окружной за 103,5 миллиона рублей

Всего отремонтировано будет 1,8 км.

В Рязани отремонтируют три участка дорог в районе Северной окружной за 103,5 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Дирекция дорог Рязанской области выделила 103 млн 561 тысячу 961 рубль. Подрядчик заменит асфальтобетонное покрытие, нанесет разметку и установит сигнальные столбики на cледующих участках:

от пересечения улиц Касимовское шоссе, Большой и Советской армии до «Круиза» (Муромское шоссе);

улицу Каширина в сторону микрорайона Борки;

Северный обход около микрорайона Канищево (3,3 км — 4,6 км).

Всего отремонтировано будет 1,8 км. Работы планируется выполнить до 30 октября.