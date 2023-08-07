40-летний скопинец пойдет под суд после попытки изнасиловать 17-летнюю девушку

В отношении 40-летнего жителя Скопина возбудили уголовное дело после попытки изнасиловать 17-летнюю девушку. Об этом сообщает следком.

Инцидент произошел в Скопине в ночь с 5 на 6 августа 2023 года. После совершения преступления мужчина скрылся. Через некоторое время его личность установили и задержали.

В отношении него возбудили уголовное дело по признакам следующих преступлений части 3 статьи 30, пункта «а» части 3 статьи 131 и пункта «а» части 3 статьи 132 УК РФ.

Сейчас решается вопрос об аресте скопинца. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что мужчина напал на девушку недалеко от дома «скопинского маньяка». Также известно, что подозреваемого ранее судили за кражу.