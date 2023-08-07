Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 07
29°
Втр, 08
29°
Срд, 09
29°
ЦБ USD 96.57 1.76 08/08
ЦБ EUR 106.05 2.21 08/08
Нал. USD 93.34 / 97.4 07/08 18:15
Нал. EUR 102.2 / 105.7 07/08 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 15:35
3 180
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
10 145
Жатки Ростсельмаш — бережная уборка без потерь
При выборе зернового адаптера сельхозпроизводителей инт...
28 июля 13:55
7 874
Где в общественном транспорте Рязани включают кондиционер
Жалоб на душный рязанский транспорт в жару немало. Пошл...
27 июля 17:50
9 178
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
40-летний скопинец пойдет под суд после попытки изнасиловать 17-летнюю девушку

В отношении 40-летнего жителя Скопина возбудили уголовное дело после попытки изнасиловать 17-летнюю девушку. Об этом сообщает следком.

Инцидент произошел в Скопине в ночь с 5 на 6 августа 2023 года. После совершения преступления мужчина скрылся. Через некоторое время его личность установили и задержали.

В отношении него возбудили уголовное дело по признакам следующих преступлений части 3 статьи 30, пункта «а» части 3 статьи 131 и пункта «а» части 3 статьи 132 УК РФ.

Сейчас решается вопрос об аресте скопинца. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что мужчина напал на девушку недалеко от дома «скопинского маньяка». Также известно, что подозреваемого ранее судили за кражу.