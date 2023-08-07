В Оренбургской области 58-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании четверых детей

В Оренбургской области 58-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании четверых детей. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

По данным следствия, мужчина во время прогулки вблизи домов надругался над несовершеннолетними. От действий россиянина могли пострадать четыре человека в возрасте от 10 до 12 лет.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях в отношении двух и более лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.