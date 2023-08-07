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В МИД РФ заявили, что урегулирование конфликта на Украине возможно, если Киев прекратит бои

В МИД РФ заявили, что урегулирование конфликта на Украине возможно, если Киев прекратит бои. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, устойчивое урегулирование конфликта на Украине возможно лишь в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки.

«Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры — накачивание ВСУ вооружениями», — рассказала Захарова.

Ранее появилась информация о том, что Эрдоган на встрече с Путиным предложит посредничество по конфликту на Украине.