В Госдуму внесли проект, освобождающий поручителей погибших или тяжело раненых участников спецоперации от обязательств по кредитам

В Госдуму внесли проект, освобождающий поручителей погибших или тяжело раненых участников спецоперации от обязательств по кредитам. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, сейчас в таких ситуациях с участников СВО кредитные обязательства списывают полностью, а с поручительством по кредиту это не работает.