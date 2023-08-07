Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 07
30°
Втр, 08
28°
Срд, 09
29°
ЦБ USD 94.81 1.03 05/08
ЦБ EUR 103.84 1.31 05/08
Нал. USD 93.71 / 97.4 07/08 12:49
Нал. EUR 103.31 / 106.25 07/08 12:49
Новости
Итоги года New
Публикации
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 15:35
3 027
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
10 005
Жатки Ростсельмаш — бережная уборка без потерь
При выборе зернового адаптера сельхозпроизводителей инт...
28 июля 13:55
7 736
Где в общественном транспорте Рязани включают кондиционер
Жалоб на душный рязанский транспорт в жару немало. Пошл...
27 июля 17:50
9 044
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Госдуму внесли проект, освобождающий поручителей погибших или тяжело раненых участников спецоперации от обязательств по кредитам

В Госдуму внесли проект, освобождающий поручителей погибших или тяжело раненых участников спецоперации от обязательств по кредитам. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, сейчас в таких ситуациях с участников СВО кредитные обязательства списывают полностью, а с поручительством по кредиту это не работает.