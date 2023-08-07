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В Госдуме предложили маркировать допустившие утечку персональных данных компании

В Госдуме предложили маркировать допустившие утечку персональных данных компании. Об этом сообщает ТАСС.

Автором инициативы стал Борис Чернышов. Он считает, что такой знак поможет россиянам при выборе той или иной компании сразу понять, стоит ли доверять ей или нет.

Инициатива повысит информированность особо уязвимых категорий — несовершеннолетних и пожилых людей, а также вынудит операторов персональных данных уделять больше внимания их защите.