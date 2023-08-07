В Госдуме предложили использовать маткапитал для ремонта квартир

Законопроект готовится к внесению в Госдуму первым зампредом комитета по просвещению Яной Лантратовой.

В Госдуме предложили использовать маткапитал для ремонта квартир. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на официальный документ.

Отмечается, что законопроект готовится к внесению в Госдуму первым зампредом комитета по просвещению Яной Лантратовой.

В документе депутат сообщает, что обращения людей по поводу использования средств маткапитала на ремонт квартиры поступали неоднократно.

«Ранее, 2 июня 2021 года, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством партии „Единая Россия“ отмечал, что данная идея требует рассмотрения и проработки. Важно отметить, что в настоящее время наблюдается серьезный рост цен на материалы для внутренней отделки», — говорится в документе.

Также Лантратова уточняет, что, согласно статистике, 20,7%, или 0,55 трлн рублей, из полученных средств материнского капитала не используются целевым образом, что порождает дополнительные затраты на их индексацию.

«В частности, по итогам 2022 года на индексацию этих сумм было потрачено порядка 96,2 млрд рублей. В этой связи представляется целесообразным расширить использование средств маткапитала, предоставив семьям возможность тратить данные суммы на ремонт жилых помещений. С этой целью мной разрабатывается законопроект о внесении соответствующих изменений в ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», — отмечает она.