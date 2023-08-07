В Александро-Невском районе столкнулись две иномарки

В Александро-Невском районе столкнулись две иномарки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 6 августа, примерно в 03:20, в Александро-Невском районе на 322-м километре автодороги Р-22 «Каспий». по предварительной информации, 40-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Matrix, столкнулся с автомобилем KIA Rio, под управлением 42-летнего мужчины.

В результате пассажиры KIA в возрасте 15-ти лет, 19-ти лет и 39 лет получили травмы. Им оказана медицинская помощь.

Проводится проверка.