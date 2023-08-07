Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 07
30°
Втр, 08
28°
Срд, 09
29°
ЦБ USD 94.81 1.03 05/08
ЦБ EUR 103.84 1.31 05/08
Нал. USD 93.71 / 97.4 07/08 12:49
Нал. EUR 103.31 / 106.25 07/08 12:49
Новости
Итоги года New
Публикации
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 15:35
3 027
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
10 005
Жатки Ростсельмаш — бережная уборка без потерь
При выборе зернового адаптера сельхозпроизводителей инт...
28 июля 13:55
7 736
Где в общественном транспорте Рязани включают кондиционер
Жалоб на душный рязанский транспорт в жару немало. Пошл...
27 июля 17:50
9 044
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
У начинающей модели из Москвы украли тысячу долларов в Казахстане

У начинающей модели из Москвы украли тысячу долларов в Казахстане. Об этом сообщили в Telegram-канале Shot.

По данным канала, 25-летняя Ксения слетала в Астану, где позировала в качестве модели. Заработала тысячу долларов, а после улетела в Москву, где ее ждали новые показы и контракты. Вернувшись домой из Шереметьево, она раскрыла чемодан и увидела, что кто-то сорвал поставленные замки и вытащил оттуда весь гонорар.

Возбуждено уголовное дело.