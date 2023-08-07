У начинающей модели из Москвы украли тысячу долларов в Казахстане

У начинающей модели из Москвы украли тысячу долларов в Казахстане. Об этом сообщили в Telegram-канале Shot.

По данным канала, 25-летняя Ксения слетала в Астану, где позировала в качестве модели. Заработала тысячу долларов, а после улетела в Москву, где ее ждали новые показы и контракты. Вернувшись домой из Шереметьево, она раскрыла чемодан и увидела, что кто-то сорвал поставленные замки и вытащил оттуда весь гонорар.

Возбуждено уголовное дело.