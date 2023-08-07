Рязанские полицейские остановили пьяного 44-летнего мужчину за рулем

Рязанские полицейские остановили пьяного 44-летнего мужчину за рулем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 августа, около 01.00. Во время патрулирования улиц полицейские заметили на Восточной окружной автомобиль, который передвигался неуверенно.

Оперативники остановили автомобиль и увидели у водителя признаки опьянения. На место вызвали сотрудников Госавтоинспекции. 44-летний водители от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Мужчину отстранили от управления автомобилем и составили на него протокол об административном правонарушении, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.