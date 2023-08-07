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Рязанская мэрия опубликовала программу мероприятий в честь Всероссийского Дня физкультурника

Рязанская мэрия опубликовала программу мероприятий в честь Всероссийского Дня физкультурника. Ее опубликовали на сайте ведомства.

Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника, пройдут 12 августа.

В 10:00 на стадионе «Химик» состоятся следующие мероприятия: «Готов к труду и обороне», «Веселые старты» для детей, занятия на открытой спортивной площадке с тренажерами под руководством инструктора, дартс, а также конкурс рисунков на асфальте на спортивную тематику.

В 10:00 на стадионе «Локомотив» пройдет турнир по шахматам для детей и взрослых, спортивные эстафеты, мастер-класс по футболу, финальные игры турнира любительских команд по мини-футболу «ПЕНАЛЬТИ.РФ — ТТЛФ РЯЗАНЬ»

В 10:00 на спортивной площадке на улице Стройкова, дом № 85 проведут «Веселые старты», дартс, пионербол, «Веселые старты», спортивные эстафеты, перетягивание каната, спортивная викторина, твистер, настольный теннис, армрестлинг.

В поселке Дягилево на стадионе «Сокол» в 10:00 состоится открытие физкультурного мероприятия: легкоатлетическая эстафета, перетягивание каната, военизированная эстафета, а также товарищеский матч между командами в/ч 41485 и сотрудниками СШ «Сокол».

В 10:00 в Лесопарке пройдет спортивная эстафета и легкоатлетический забег.

В 15:00 на стадионе «ЦСК» состоится финальный матч Кубка города Рязани по футболу среди мужских команд.

В 17:00 на сцене Зеленого театра пройдет торжественный концерт, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника.