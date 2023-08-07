Работники РНПК расчистили лесную дорогу

Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») провели масштабную уборку лесной дороги на участке от 195 километра до поселка Никуличи. Этой дорогой пользуются жители поселка, чтобы добраться до магазинов или выехать на трассу. Активисты собрали выброшенный крупногабаритный и мелкий мусор по обочинам, опилили сухостой. Затем спецтехника завода помогла вывезти отходы. Работы длились три дня, на свалку вывезли более 120 кубометров мусора.

Также в течение года сотрудники Рязанской НПК активно участвуют в городских, областных и федеральных субботниках по благоустройству и очистке города от мусора, а также в акциях по озеленению. Предприятие помогает в организации для школьников экспедиций с исследовательской программой по изучению особенностей природы родного края.

В этом году нефтяники высадили около 200 саженцев тополя пирамидального и липы крупнолистной на трех площадках города — в деревне Турлатово Рязанского района, в микрорайоне Дашково-Песочня на улице Зубковой и в Кальном на улице Быстрецкой. Около 1 тысячи петуний и бархатцев работники РНПК высадили на Первомайском проспекте города. Цветы появились более чем на 70 клумбах по обеим сторонам проспекта от остановки Дом художника до Вокзальной улицы. В рамках городского месячника по санитарной очистке работники РНПК провели уборку выделенной префектурой Железнодорожного района улицы Весенней. В день с улицы вывозили до 30 тонн мусора.

Весной в рамках Всероссийского субботника нефтяники провели масштабные работы на территории, прилегающей к заводу. Только на покрасочные работы израсходовано 120 кг белой фасадной краски, 25 кг синей и 20 кг черной краски. На городскую свалку вывезено более 30 кубических метров мусора. Накануне Дня Победы нефтяники провели субботник на могиле красноармейцев, захороненных в районе нефтезавода. Кроме того, при поддержке Рязанской НПК воспитанники детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» совершили ряд экспедиций по живописным местам Рязанской области. В каждой поездке школьники под руководством педагогов изучали флору и фауну природных территорий, принимали участие в очистке живописных мест.