Путин повысил штрафы за переход железнодорожных путей в неположенном месте

Изменения вносятся в КоАП.

Путин подписал закон о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Об этом сообщило РИА Новости.

Изменения вносятся в КоАП. Штрафы увеличились со 100 до 500 рублей, при этом в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области штрафы увеличат до 1500 рублей.

«Нарушитель привлекается к административной ответственности в случае, если в пределах одного километра от места осуществленного перехода находился специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост либо другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное информационным знаком», — говорится в сообщении.

Ранее Госдума повысила штрафы за переход железнодорожных путей в неположенном месте.