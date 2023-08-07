Под Белгородом двое рабочих подорвались на мине

Под Белгородом двое рабочих подорвались на мине. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Грайворонском городском округе в районе села Козинка. Отмечается, что при уборке поля комбайн наехал на взрывоопасный предмет. Водитель и пассажир пострадали.

По словам Гладкова, у одного из мужчин ранения обоих глаз, руки и лица, а также повреждена передняя брюшная стенка. Он госпитализирован в офтальмологическую клинику Белгорода, где получает необходимую помощь

У второго пострадавшего множественные, но не серьезные ранения кисти, плеч, бедра, лица. После первичной обработки повреждений мужчина отказался от госпитализации. Его отпустили домой на амбулаторное лечение.