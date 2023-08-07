Платный пляж в Дубровичах не выдержал наплыва посетителей

Платный пляж в Дубровичах не выдержал наплыва посетителей. Об этом сообщает «МедиаРязань».

В эти выходные платный пляж «Аквамарин» не выдержал большого наплыва людей.

Рязанцы рассказали, чтобы проехать к месту, пришлось отстоять в пробке на въезде не меньше часа. Плату (200 рублей) собирал только один человек.

Также долго приходилось ждать заказа еды в местном кафе.

Отмечается, что шезлонги на пляже закончились уже через 15 минут после открытия. Также на выезде с пляжа посетителям пришлось отстоять в пробке.

На жалобы рязанцев владельцы пляжа объяснили, что они пока только развиваются. Они заявили, что пока нельзя рассчитывать, сколько именно человек приедет на пляж.

Ранее на рязанских пляжах зафиксировали большое скопление людей.