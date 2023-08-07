Платный пляж в Дубровичах не выдержал наплыва посетителей
Платный пляж в Дубровичах не выдержал наплыва посетителей. Об этом сообщает «МедиаРязань».
В эти выходные платный пляж «Аквамарин» не выдержал большого наплыва людей.
Рязанцы рассказали, чтобы проехать к месту, пришлось отстоять в пробке на въезде не меньше часа. Плату (200 рублей) собирал только один человек.
Также долго приходилось ждать заказа еды в местном кафе.
Отмечается, что шезлонги на пляже закончились уже через 15 минут после открытия. Также на выезде с пляжа посетителям пришлось отстоять в пробке.
На жалобы рязанцев владельцы пляжа объяснили, что они пока только развиваются. Они заявили, что пока нельзя рассчитывать, сколько именно человек приедет на пляж.
Ранее на рязанских пляжах зафиксировали большое скопление людей.