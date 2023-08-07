Администрация пляжа «Аквамарин» в Дубровичах отреагировала на критику рязанцев

Администрация пляжа «Аквамарин» в Дубровичах отреагировала на критику рязанцев. Пост появился в официальной группе пляжа в соцсети.

В администрации пояснили, что пляж открылся недавно и он не предназначен для такого большого количества людей.

«Мы приносим извинения за ожидание оплаты входа, отсутствие свободных лежаков, мест на парковке и очередей на фуд — корт. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы оставшиеся теплые летние дни в нашем центре отдыха прошли для вас максимально комфортно», — написали в посте.

Напомним, что платный пляж в Дубровичах не выдержал наплыва посетителей.

Фото из группы пляжа «Аквамарин».