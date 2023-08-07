Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 07
29°
Втр, 08
29°
Срд, 09
29°
ЦБ USD 96.57 1.76 08/08
ЦБ EUR 106.05 2.21 08/08
Нал. USD 93.34 / 97.4 07/08 18:15
Нал. EUR 102.2 / 105.7 07/08 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 15:35
3 180
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
10 145
Жатки Ростсельмаш — бережная уборка без потерь
При выборе зернового адаптера сельхозпроизводителей инт...
28 июля 13:55
7 874
Где в общественном транспорте Рязани включают кондиционер
Жалоб на душный рязанский транспорт в жару немало. Пошл...
27 июля 17:50
9 178
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Администрация пляжа «Аквамарин» в Дубровичах отреагировала на критику рязанцев

Администрация пляжа «Аквамарин» в Дубровичах отреагировала на критику рязанцев. Пост появился в официальной группе пляжа в соцсети.

В администрации пояснили, что пляж открылся недавно и он не предназначен для такого большого количества людей.

«Мы приносим извинения за ожидание оплаты входа, отсутствие свободных лежаков, мест на парковке и очередей на фуд — корт. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы оставшиеся теплые летние дни в нашем центре отдыха прошли для вас максимально комфортно», — написали в посте.

Напомним, что платный пляж в Дубровичах не выдержал наплыва посетителей.

Фото из группы пляжа «Аквамарин».