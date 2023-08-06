Во «Внуково» сняли ограничения на вылет и прилет самолетов

В московском аэропорту «Внуково» сняли ограничения на вылет и прием самолетов. Об этом сообщает Telegram-канал «Российская газета».

Ранее сообщалось, что во «Внуково» ввели план «Ковер».

В то же время Минобороны проинформировало, что в 11:27 ПВО уничтожило беспилотник ВСУ, пытавшийся атаковать Московскую область. Пострадавших и разрушений нет.

Telegarm-канал «112» добавляет, что, предварительно, беспилотник сбили над детской площадкой в Подольском районе.