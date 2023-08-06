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Под Сургутом 45-летний мужчина подорвался на гранате

Жителя Сургута нашли мертвым в своем доме. Об этом 6 августа сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Тело 45-летнего мужчины обнаружили в своем доме. Он лежал на полу второго этажа лицом вниз, а под ним находилась разорвавшаяся граната РГД-5.

Известно, что в последние годы мужчина работал мастером в пункте приема метала. В 2000-х отбывал срок по статье «Вымогательство». Долгое время он страдал от онкозаболевания. Недавно его состояние ухудшилось: мужчине стало тяжело передвигаться, он не выходил из дома. Периодически родные привозили ему продукты — они и нашли тело.

Жены и детей у погибшего не было.