В Ленобласти мужчина изнасиловал 22-летнего молодого человека

В Ленобласти мужчина изнасиловал 22-летнего молодого человека. Об этом 6 августа пишет 78.ru.

22-летний юноша заявил в полицию, что в кофейне познакомился с мужчиной. Тот предложил помочь с проблемой ночлега и позвал его в свою квартиру на проспекте Просвещения. Молодой человек выпил алкоголь, после чего потерял память.

По словам пострадавшего, преступнику на вид около 40 лет. Он лысый, имеет шрамы на ноге и предплечье.

Проводится проверка.