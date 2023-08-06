Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Запад создает коалицию вторжения на Украину

Запад создает коалицию вторжения на Украину, в которой ключевую роль сыграют восточноевропейские страны. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости 6 августа.

«Коалиция добровольцев — это то, что мы сейчас наблюдаем. Это очень опасная ситуация, потому что Россия сильна как никогда, а мы — нет. Мы перестали быть государством образца 1991 года. Наша армия не в лучшем состоянии», — сказал Макгрегор.

По его словам, в военном союзе, который вторгнется на Украину, ключевую роль будут играть Польша и Литва, и, если у них не получится оккупировать западную часть страны, то им на помощь, возможно, придут и США.