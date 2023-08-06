Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 06
30°
Пнд, 07
30°
Втр, 08
29°
ЦБ USD 94.81 1.03 05/08
ЦБ EUR 103.84 1.31 05/08
Нал. USD 92.13 / 95.55 05/08 08:03
Нал. EUR 92.13 / 95.55 05/08 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 15:35
2 632
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
9 707
Жатки Ростсельмаш — бережная уборка без потерь
При выборе зернового адаптера сельхозпроизводителей инт...
28 июля 13:55
7 456
Где в общественном транспорте Рязани включают кондиционер
Жалоб на душный рязанский транспорт в жару немало. Пошл...
27 июля 17:50
8 762
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Запад создает коалицию вторжения на Украину

Запад создает коалицию вторжения на Украину, в которой ключевую роль сыграют восточноевропейские страны. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости 6 августа.

«Коалиция добровольцев — это то, что мы сейчас наблюдаем. Это очень опасная ситуация, потому что Россия сильна как никогда, а мы — нет. Мы перестали быть государством образца 1991 года. Наша армия не в лучшем состоянии», — сказал Макгрегор.

По его словам, в военном союзе, который вторгнется на Украину, ключевую роль будут играть Польша и Литва, и, если у них не получится оккупировать западную часть страны, то им на помощь, возможно, придут и США.