Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 05
28°
Вск, 06
30°
Пнд, 07
29°
ЦБ USD 94.81 1.03 05/08
ЦБ EUR 103.84 1.31 05/08
Нал. USD 92.13 / 94.48 05/08 08:03
Нал. EUR 102.49 / 94.48 05/08 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 2023 15:35
1 683
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
8 977
Жатки Ростсельмаш — бережная уборка без потерь
При выборе зернового адаптера сельхозпроизводителей инт...
28 июля 13:55
6 793
Где в общественном транспорте Рязани включают кондиционер
Жалоб на душный рязанский транспорт в жару немало. Пошл...
27 июля 17:50
8 073
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Жители Приокского пожаловались на вонь в городе

Жители Приокского пожаловались на вонь в городе. Об этом они сообщили в группе «Новости Рязани Вконтакте».

«Сегодня в очередной раз проснулась в три часа ночи от тошнотворного запаха! Район Приокский. От этой вони не знаешь куда спрятаться! В такую жару окна не закрыть, приходиться травиться. Да, именно травиться, потому что через час начались рвотные позывы! До каких пор нас будут морить?, написала рязанка.

Женщина предположила, что запах исходит из Рыбного.

«Мама, проезжая на электричке в 5:30 утра, позвонила и сказала, что нашла источник вони. Запах исходит от огромных цистерн, которые стоят недалеко от железной дороги. Куда жаловаться? Неужели в Рыбном никто не ощущает этот запах? Или народ привык и смирился?», — заключила автор поста.