Жители Приокского пожаловались на вонь в городе

Жители Приокского пожаловались на вонь в городе. Об этом они сообщили в группе «Новости Рязани Вконтакте».

«Сегодня в очередной раз проснулась в три часа ночи от тошнотворного запаха! Район Приокский. От этой вони не знаешь куда спрятаться! В такую жару окна не закрыть, приходиться травиться. Да, именно травиться, потому что через час начались рвотные позывы! До каких пор нас будут морить?, написала рязанка.

Женщина предположила, что запах исходит из Рыбного.

«Мама, проезжая на электричке в 5:30 утра, позвонила и сказала, что нашла источник вони. Запах исходит от огромных цистерн, которые стоят недалеко от железной дороги. Куда жаловаться? Неужели в Рыбном никто не ощущает этот запах? Или народ привык и смирился?», — заключила автор поста.