В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в пятницу, 4 августа, около 18.05. Во время патрулирования улицы Старое село, полицейские заметили подозрительного мужчину, который пытался скрыться во дворе ближайшего дома.

Мужчина представился другим именем, но оперативники установили, что это 30-леьний рязанец, которого разыскивают за кражу.

Полицейские препроводили мужчину в отдел полиции, откуда он будет передан инициаторам розыска.