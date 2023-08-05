В Рязани полицейские остановили пьяную женщину за рулем

В Рязани полицейские остановили пьяную женщину за рулем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Ночью, 5 августа, около 00.05, в полицию позвонили рязанцы и рассказали о семейном конфликте в доме на Касимовском шоссе.

Когда полицейские приехали по адресу, они встретили рязанца, который сообщил, что у него с супругой была словесная ссора. Мужчина сообщил, что из-за ссоры пьяная жена выбежала из квартиры, села в автомобиль и уехала.

Оперативники нашли автомобиль и остановили. За рулем находилась нетрезвая 30-летняя рязанка.

Полицейские зафиксировали нарушение, отстранили нарушительницу от управления автомобилем и составили материалы для привлечения женщины к административной ответственности.