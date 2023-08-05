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В Краснодарском крае утонул пьяный мужчина

В Краснодарском крае утонул пьяный мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, накануне вечером мужчина и его сожительница пришли на городской пляж Тимашевска. Сначала они немного выпили, а потом начали прыгать с пирса в реку. После одного из прыжков 34-летний мужчина начал тонуть. На помощь ему бросились местные жители и спасатели.

Из воды мужчину достали без признаков жизни. Приехавшая скорая лишь констатировала его смерть.

Отмечается. что в тот вечер, мужчина сделал сожительнице предложение.